مفاجأة الكريسماس .. رونالدينيو يثير الجدل بعد ظهوره بقميص أحد الفرق الإنجليزية!

ماذا فعل أسطورة البرازيل؟

فاجأ الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، جماهير كرة القدم بعد ظهوره في حلة غير معتادة، أثناء انشغال الجماهير الأوروبية بالاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس".

النجم البرازيلي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2005، بعد 3 سنوات من رفع كأس العالم، أذهل المشجعين الإنجليز بفيديو نشره على حسابه بمنصة "إنستجرام" في الساعات الأولى من صباح عيد الميلاد، عندما ظهر مرتديًا قميص بيرنلي.

وترك رونالدينيو جماهير بيرنلي تتساءل عن سبب ظهوره المفاجئ في ليلة الكريسماس، رغم أنه لم يلعب من قبل للفريق وليس من المعروف عنه حب الفرق الإنجليزية، حيث رفض أكثر من مرة في الماضي الانتقال إلى البريميرليج.

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وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبب الحقيقي وراء ارتداء رونالدينيو، قميص بيرنلي، وهو أن نجله جواو مينديش أصبح الآن ضمن قائمة الفريق الإنجليزي بعد انضمامه إلى النادي قادمًا من برشلونة في الصيف الماضي.

وبدأ جواو (19 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية مسيرته مع شباب نادي كروزيرو، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2023، ومنها إلى بيرنلى في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جواو لم يسجل حتى الآن أي مشاركة مع الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب)، لكنه شارك مع فريق تحت 21 عامًا هذا الموسم بينما يتكيف مع الحياة في كرة القدم الإنجليزية.

وقال جواو عند انضمامه إلى بيرنلي في أغسطس: "أشعر بالامتنان لوجودي هنا وأنا متحمس لاغتنام هذه الفرصة. المشروع رائع وعلى الرغم من أن الطقس مختلف عما اعتدت عليه في المكان الذي أتيت منه في البرازيل، إلا أنني معجب بشغف الجماهير بكرة القدم هنا وأنا أحب المدينة حقًا".

ويتواجد بيرنلي في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى (الشامبيونشيب) بعدما هبط من البريميرليج في الموسم الماضي، ولديه مباراة مهمة أمام شيفيلد يونايتد اليوم الجمعة.