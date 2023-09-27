مفاجأة | هذا الفريق ينتظر رحيل كاسترو عن النصر للتعاقد معه فورًا!

النصر يقدم مستويات أكثر من رائعة تحت قيادة لويس كاسترو

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يحلم نادي برازيلي كبير، بـ"التعاقد" مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاسترو تولى تدريب نادي النصر، في صيف العام الحالي، قادمًا من بوتافوجو البرازيلي؛ حيث توّج مع العالمي، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فيني كاساغراندي، يحظى كاسترو، بإعجاب كبير للغاية، من مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي، الذين يريدون التعاقد معه، بأي شكل.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد كاساغراندي في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores"، على أن تعاقد فلامنجو مع المدير الفني البرتغالي، أمر صعب للغاية حاليًا؛ بسبب ارتباطه بعقد مع النصر، وحصوله على راتب ضخم هناك، مع تحقيقه نتائج جيدة.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. إذا قرر لويس كاسترو، مغادرة قلعة العالمي الآن، فإن إدارة النادي البرازيلي الكبير، ستوقع معه من الغد".

وكشف عن أنه نظرًا لصعوبة التعاقد مع كاسترو، فإن مسؤولي فلامنجو، سرعوا من مفاوضاتهم مع المدير الفني البرازيلي تيتي، الذي وصل إلى ريو بصحبة عائلته؛ من أجل مناقشة التوقيع للنادي.

وأشار فيني كاساغراندي، إلى أن أسماء تدريبية أخرى، كانت على أجندة نادي فلامنجو؛ ومن بينها البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي.

SHAHID