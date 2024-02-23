Gabri Veiga Ahli 2023Getty
أحمد فرهود

مفاجأة للأهلي .. تطورات غير متوقعة في "إصابة" جابري فيجا

Al AhliGabriel Veigaدوري روشن السعوديAl Hilal

تطورات جديدة في إصابة نجم النادي الأهلي..

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تترقب جماهير النادي الأهلي السعودي حاليًا، مصير النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الخطيرة في كاحل القدم.

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فيجا تعرض للإصابة، خلال مباراة الأهلي والأخدود الماضية، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وسط أنباء قوية عن احتمالية خضوعه لعملية جراحية، وبالتالي انتهاء موسمه.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مغادرة النجم الإسباني مدينة جدة، اليوم الجمعة؛ للاطمئنان على إصابته.

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وبعد مغادرة الأراضي السعودية.. طمأن الإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو من ناحيته، جماهير النادي الأهلي؛ بشأن إصابة اللاعب البالغ من العمر 21 سنة.

رومانو كشف عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن إصابة جابري فيجا في كاحل القدم، أقل خطورة من المتوقع؛ حيث من المقرر أن يغيب عن الملاعب، لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع فقط.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أنه بعد الاستشارات الطبية؛ اتضح عدم حاجة فيجا، للخضوع إلى أي عملية جراحية.

جدير بالذكر أن فيجا - وفقًا لهذه المعلومات الجديدة -؛ سيغيب عن مباريات الأهلي أمام الطائي والفتح والتعاون والنصر والاتفاق والاتحاد والوحدة؛ على أن تكون عودته في كلاسيكو المملكة أمام الهلال، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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