مفاجأة .. الاتحاد لا يحق له التعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال حر

تفاصيل مثيرة في عقد نجم ريال مدريد

يظل اسم النجم الفرنسي كريم بنزيما متصدرًا لعناوين الصحف العالمية، وسط الشكوك المستمرة حول رحيله عن ريال مدريد وانتقاله لاتحاد جدة السعودي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن الاتحاد اتفق على ضم بنزيما بعد انتهاء عقده مع ريال في صفقة انتقال حر، قبل أن تخرج صحيفة "ماركا" لتنفي ذلك وتؤكد أن اللاعب سيبقى مع الميرينجي لموسم آخر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن مفاجأة جديدة، حيث أشارت إلى أن بنزيما لا يحق له التوقيع بالمجان مع أي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذلك سيكون على الاتحاد التفاوض مع ريال مدريد من أجل التعاقد معه.

ويأتي ذلك بسبب توقيع بنزيما بالفعل على عقود التجديد مع النادي الإسباني حتى يونيو 2024، وفي الوقت الحالي لم تحدث أي اتصالات بين ريال وأي من الأندية السعودية لإتمام أي صفقة تخص النجم الفرنسي.

ومن غير المتوقع أن يوافق ريال على أي خطوة لبيع بنزيما هذا الصيف، لعدم توافر البديل المناسب للقدرات الاقتصادية للنادي في الوقت الحالي، حيث يفضل الرئيس فلورنتينو بيريز الانتظار لصيف عام 2024 لإتمام صفقة هجومية كبرى، وسط ترقب لمستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

يذكر أن بنزيما صاحب الـ35 سنة نجح في تسجيل 30 هدفًا وقام بصناعة 6 في 42 مباراة لعبها مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.