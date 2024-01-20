مفاجاة .. برشلونة رفض فرصة سانحة لضم "الراحل عن السعودية"!

ليس لائقًا من الناحية الرياضية

قبل رحيله بشكل رسمي عن الاتفاق السعودي، تم عرض النجم الإنجليزي جوردان هندرسون على برشلونة، فكيف كان الرد؟

صاحب الـ33 سنة قرر إنهاء رحلته سريعًا في السعودية لفشله في التأقلم على الأجواء هناك، ليفسخ عقده مع الاتفاق وينتقل لأياكس أمستردام الهولندي لمدة عامين ونصف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن وكيل أعمال هندرسون عرضه على برشلونة باعتبار أن الفريق الكتالوني يعاني بمركز خط الوسط في ظل إصابة جافي وصعوبة الاعتماد على أوريول روميو بصفة أساسية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن الرد كان واضحًا وصريحًا من النادي الكتالوني بالرفض التام لأن برشلونة يعتقد أنه لم يكن لائقًا لأسباب رياضية واقتصادية أيضًا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم عرضه على أندية يوفنتوس، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ولكن انتهى به الأمر في أياكس.

يذكر أن يوفنتوس سبق أن اتفق على ضم هندرسون مقابل 3.5 مليون يورو، لكن اللاعب تراجع بسبب المنافسة القوية على مركزه بالنادي الإيطالي.