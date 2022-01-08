مفاجأة .. هل يتراجع الهلال عن تجديد عقد كنو؟

يترقب الجمهور السعودي الحلقات القادمة من مسلسل "عقد كنو"، وذلك بعدما حملت الحلقات الأخيرة مفاجآت كبيرة بتوقيع اللاعب للنصر ثم تجديد عقده مع الهلال، لكن المفاجأة الأكبر قد تكون في الحلقة الأخيرة.

كنو يرتبط مع الهلال بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة لتجديده لكن لم يكتب لها النجاح سوى يوم الخميس الماضي عقب مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي، والتي حسمها الزعيم لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

ما هي كواليس توقيع كنو لنادي النصر؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت كواليس وأسرار توقيع كنو للنصر، مشيرة إلى أنه حدث يوم 2 يناير، بعد يوم واحد من دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الهلال.

وأفادت الصحيفة أن توقيع العقد حدث عبر وكيل اللاعب وشركة "سبورت يارد" المسؤولة عن إدارة أعماله، ومدير الاحتراف في النادي، وقد تم تقديم العقد في نفس اليوم إلى لجنة الاحتراف.

ويبدو أن السيناريو المتفق عليه بين الطرفين كان خوض صاحب الـ27 عامًا مباراة السوبر السعودي أمام الفيصلي ومن ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة، لكن ما حدث خلال مباراة الخميس قلب الأمور رأسًا على عقب.

هل يتراجع الهلال عن تجديد عقد كنو؟

الرياضية كشفت أيضًا أسرار الانقلاب الكبير في الأحداث، إذ أكدت أن كنو شعر بالندم لتوقيعه للنصر وأبلغ عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي فهد المفرج بذلك وبرغبته البقاء مع الهلال.

المسؤولون في النادي نقلوا الصورة للداعم الرئيسي للهلال، والذي أبلغهم بضرورة تجديد عقد اللاعب وتحمله التبعات المالية المترتبة على ذلك، وهنا تم توقيع العقد الجديد والذي تضمن منح كنو راتبًا سنويًا قدره 9 ملايين ريال سعودي، وهو الراتب ذاته الذي كان سيحصل عليه في النصر.

المفاجأة التي كشفت عنها الرياضية، والتي قد تُفسر بالعديد من الأوجه، واحد منها إمكانية تراجع الهلال عن تجديد العقد خوفًا من تعرضه إلى عقوبات كبيرة تصل للمنع من القيد لفترتي انتقال، هي عدم تقديم النادي حتى الآن عقد كنو للجنة الاحتراف.

يُشار إلى أن عديد الخبراء والقانونيين أكدوا أن كنو سيتعرض لعقوبة تتضمن الغرامة والإيقاف، كما أن الهلال سيُعاقب بالغرامة والمنع من التسجيل، حال ثبت فعلًا اتخاذ النصر الإجراءات القانونية السليمة في التوقيع مع اللاعب.



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