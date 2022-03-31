مفاجأة في عقد رينارد تحسم موقفه من الاستمرار مع السعودية!

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة في عقد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، ستحسم موقفه من الاستمرار مع الأخضر خلال الفترة القادمة.

رينارد قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، بتحقيق نتائج ومستويات مميزة.

الجماهير السعودية قلقة من رحيل رينارد!

بعد تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم قطر 2022، عبر جزء كبير من الجماهير السعودية عن قلقها من إمكانية رحيل هيرفي رينارد قبل منافسات المونديال.

الجماهير طالبت بضرورة عدم تكرار ما حدث مع الهولندي بيرت فان مارفيك قبل كأس العالم 2018، وضرورة تمسك اتحاد الكرة باستمرار المدرب الفرنسي.

ولكن خرج ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتصريحات يطمئن بها الجماهير على استمرار رينارد مع الأخضر خلال منافسات كأس العالم.

ما هي المفاجأة في عقد رينارد مع الأخضر؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن عقد رينارد تم تمديده بالفعل، بعد الوصول إلى كأس العالم، مع مزايا إضافية لتحفيز المدرب الفرنسي على العمل وتحقيق الأهداف.

وأضافت الصحيفة أن المزايد الإضافية عبارة عن مكافآت خاصة بالفوز في مباريات كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023 الذي سيقام في الصين.

وأشار الفرنسي إياد فريد؛ وكيل أعمال رينارد إلى أن تمديد عقد الأخير كان تلقائيًا، بعد إعلان تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2022.

وشدد فريد على أن البند مجود في عقد هيرفي رينارد، ضمن شروط العقد الذي تم توقيعه مع الأخضر في منتصف عام 2019 قبل بدء التصفيات.

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