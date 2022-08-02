مفاجأة جديدة في طلب الهلال تعليق عقوبته بشأن قضية كنو

الهلال ممنوع من القيد فترتي انتقال

مازال الهلال ينتظر رد مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلبه تعليق العقوبات المفروضة ضده بشأن قضية لاعب وسطه محمد كنو مع النصر، وقد فجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة جيددة في هذا الملف.

إدارة النادي الأزرق وإعلامه وجمهوره في حالة غضب واستياء شديد من تأخر الرد على طلب النادي أو البت نهائيًا في القضية، وذلك بسبب تأثير ذلك السلبي على سوق انتقالات الفريق المعطل حاليًا، سواء في البيع أو الشراء.

لماذا سوق انتقالات الهلال مُعطل هذا الصيف؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت الهلال بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات بسبب تجديده لعقد كنو عقب توقيع الأخير لعقد جديد مع النصر وتقدم الأخير بشكوى، وقد أوقف اللاعب 4 شهور وغُرم بالتضامن مع الزعيم بمبلغ 27 مليون ريال سعودي.

الهلال استأنف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي لكن لم يصدر القرار النهائي بعد.

النادي طلب تعليق العقوبة عملًا بمبدأ التدابير الوقتية لأنه متضرر منها، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن وهو ما يُعطل تحركاته في سوق الانتقالات، والأمر لا يقتصر على الشراء بل البيع كذلك.

الرياض: الهلال لم يكتف بطلب استعجال واحد لمركز التحكيم

الهلال كان قد تقدم بطلب استعجال لمركز التحكيم الرياضي يطلب خلاله سرعة الرد على طلبه تعليق عقوبة المنع من القيد لفترتي انتقال، خاصة بعد فتح سوق الانتقالات الصيفي وحاجة النادي لدعم صفوفه، ورغم ذلك لم يصل الرد.

جريدة الرياض فجرت مفاجأة جديدة في عددها الصادر صباح اليوم، إذ أشارت إلى أن الإدارة الهلالية بقيادة فهد بن نافل لم تكتف بالطلب الأول، وتقدمت منذ أسبوع تقريبًا بطلب استعجال ثاني لدى مركز التحكيم الرياضي، ولكن رغم ذلك لم يصلها الرد بعد.

الهلال لديه عدة عروض محلية لاستعارة وشراء عدد من لاعبيه وأبرزهم فواز الطريس وخليفة الدوسري وحبيب الوطيان لكنه أجل البت فيها حتى حسم موقفه من سوق الانتقالات وإن كان سيستطع قيد لاعبين جدد خلال موسم 2022-2023 أم لا.