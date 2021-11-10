مفاجأة.. بوجبا لعب مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد بالفعل!

قد يكون ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول هو آخر مواجهة خاضها بول بوجبا بقميص الشياطين الحمر، إذ ترددت أقاويل أن رحلته في أولد ترافورد قد أوشكت على النهاية وأن رحيله قد يحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسوف يبتعد بوجبا عن الملاعب لمدة شهرين بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا في معسكر التوقف الدولي بشهر نوفمبر، مما يفتح الباب أمام حقيقة أن مباراة ليفربول كانت الأخيرة له مع مانشستر يونايتد.

عقد بوجبا مع كتيبة أولي جونار سولشاير ينتهي بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن لا اتفاق بينه وبين إدارة المانيو على التجديد أو الرحيل بصورة نهائية.

صحيفة "ذا صن" في تقرير لها كشفت أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد سئموا من طريقة التفاوض مع بوجبا ووكيله المثير للجدل مينو رايولا، وأصبحوا على استعداد للتخلي عنه خلال الشتاء لكسب بعض الأموال من خلفه، أو الإبقاء عليه لنهاية الموسم ثم رحيله مجانًا إلى أي وجهة أخرى.

فرانس فوتبول تكشف حقيقة تتويج ميسي بالكرة الذهبية

ويحظى بوجبا البالغ من العمر 28 عامًا باهتمام من عديد الأندية يتقدمها ريال مدريد، وكان باريس سان جيرمان يحاول ضمه في الصيف الماضي، إلى جانب محاولات لا تتوقف من يوفنتوس لإعادته مرة أخرى إلى مدينة تورينو.

ربما إن استمرت أوضاع المفاوضات بين رايولا ومانشستر يونايتد بهذا الوضع، فإن بوجبا سيرحل في يناير ولن يُصبر عليه حتى الصيف المقبل، فاللاعب على أرض الملعب لم يتوقف عن ارتكاب الأخطاء الكارثية، وكذلك على طاولة المفاوضات.

يُشار هنا إلى أن بوجبا تحصل على البطاقة الحمراء أمام ليفربول بعد نزوله بديلًا في الشوط الثاني، والتي أوقف على إثرها لمدة ثلاث مباريات محلية.

كما من الجدير بالذكر أن رايولا في تصريحات سابقة أشار إلى أن موكله يفكر بجدية في العودة إلى يوفنتوس واستعادة الأيام الخوالي في أليانز ستاديوم.