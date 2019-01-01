مفاجأة مدوية في قضية وفاة سالا

تشريح جثمان سالا يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت مباحث حوادث الطائرات عن مفاجأة مدوية في حادث سقوط طائرة اللاعب إيمليانو سالا في القناة الإنجليزية وهو في الطريق من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي في يناير الماضي.

سالا انضم إلى كارديف سيتي مقابل 15 مليون إسترليني ولكن طائرة اللاعب سقطت في بحر المانش مما أدى إلى وفاته.

وقال تقرير المباحث إنّه بحث جثمان اللاعب تبين وجود مادة أول أكسيد الكروبن في جسده بنسبة تصل إلى 58%، كما تكرر الأمر أيضًا مع الطيار.

وأوضح البيان أنّ وجود أكثر من 50% من هذه المادة في جسد أي شخص قد يؤدي إلى تعرضه إلى الموت.

ولم يكشف البيان عن سبب وجود أول أكسيد الكربون في جسد اللاعب وما علاقة ذلك بسقوط الطائرة.

جدير بالذكر أنّ شقيقة سالا اتهمت المافيا بقتل اللاعب والتسبب عمدًا في سقوط الطائرة.