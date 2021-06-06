مفاجأة.. مدرب متواضع رفض العمل في ريال مدريد!

خطوة غريبة..

في خطوة من الوفاء أثارت التعجب بعض الشيء، رفض دونكان فيرجسون الانضمام إلى كارلو أنشيلوتي في الجهاز الفني لريال مدريد.

وكان فيرجسون يعمل كمدرب مساعد لأنشيلوتي في إيفرتون، ومع رحيل المدرب الإيطالي باتجاه النادي الملكي عرض عليه اصطحابه إلى العاصمة الإسبانية.

غير أن صحيفة "ذا صن" كشفت في تقرير لها أن فيرجسون رفض ذلك أملًا منه في أن يتم اختياره كمدرب دائم لإيفرتون خلفًا لأنشيلوتي.

آمال صاحب الـ49 عامًا لم تقف عند هذا الحد، بل إنها تطورت إلى محادثته لأسطورة أخرى في التوفيز، لي كارسلي، وتأكيده له أنه سيكون مدربه المساعد إن تولى المهمة.

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وحتى الآن لم يستقر مسؤولو إيفرتون على خليفة أنشيلوتي، حيث طُرح اسم نونو سانتو ورافا بينيتيز وإيدي هاو وكذلك ديفيد مويس.

فيرجسون هو أحد أساطير إيفرتون كلاعب ويأمل في أن تضعه الإدارة ضمن المرشحين أو يقع اختيارها عليه، خصوصًا وأنه شغل منصب المدرب مؤقتًا في فترة من الفترات.

الجدير بالذكر هنا أن فيرجسون كان مدربًا مؤقتًا لإيفرتون بعد إقالة ماركو سيلفا وحتى وصول كارلو أنشيلوتي في نهايات عام 2019.