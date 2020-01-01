مفاجأة .. مانشستر سيتي أراد لوكاكو كأغلى لاعب في تاريخه لولا رفض إنتر

جوارديولا أراد لوكاكو في مانشستر سيتي لكن إنتر كونتي رفض بيع مهاجمه

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي كاد يتعاقد مع مهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان لوكاكو قد قدم موسمًا استنثائيًا عادل فيه أرقام الظاهرة رونالدو مع النيراتزوري كأفضل سجل رقمي لأي مهاجم في تاريخ النادي في موسم واحد.

ذلك أعاد لوكاكو إلى الحياة من جديد بعد الفترة الصعبة التي عاشها مع مانشستر يونايتد، مما جعله مطلبًا لكبار الأندية من جديد وأحد أبرز المهاجمين في العالم.

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وحول ذلك كشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن مانشستر سيتي حاول التوقيع مع روميلو لوكاكو في صفقة رصد لها النادي الإنجليزي 70 مليون جنيه استرليني.

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وأراد مانشستر سيتي جعل روميلو لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ النادي ولكن النيراتزوري قد لوكاكو بـ 94 مليون جنيه استرليني لبدء أي مفاوضات حول ضمه.

وكان جوارديولا قد بدأ رحلته في البحث عن مهاجم جديد لخلافة سيرخيو أجويرو الذي يقترب من الرحيل وتقترب مسيرته من نهايتها مع وصوله للثالثة والثلاثين من عمره.

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يذكر أن روميلو لوكاكو قد لعب أغلب مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بين إيفرتون ومانشستر يونايتد والعودة إلى هناك ستكون خيارًا مطروحًا بالنسبة له رغم ارتباطه السريع بجماهير إنتر.