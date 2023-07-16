مفاجأة .. لوتشيانو سباليتي يوافق والأهلي يصدمه برد فعله!

الجمهور يستشيط غضبًا، لكن إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى تتعامل بهدوء كبير مع ملف المدرب الجديد!

بينما يقطع مسؤولو الأهلي السعودي الطرق قطعًا بحثًا عن مدرب جديد يقود الفريق، خاصةً في ظل ضيق الوقت، لكنهم فاجأوا المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي بموقف، رغم موافقته على عرضهم!

الراقي الوحيد من بين كبار السعودية، الذي لا يزال يبحث عن مدرب جديد خلفًا للمقال بيتسو موسيماني، فيما تعاقد النصر مع البرتغالي لويس كاسترو، والهلال مع البرتغالي أيضًا جورج جيسوس، فيما حافظ الاتحاد على مدربه في الموسم الماضي، صاحب الجنسية البرتغالية كذلك نونو سانتو.

ووفقًا للصحفي الشهير رودي جاليتي فإن سباليتي منح موافقته الشفية للمسؤولين السعوديين على عرض النادي الجداوي، رغم تصريحاته السابقة حول تفضيله أخذ قسط من الراحة في الموسم المقبل من التدريب.

وأوضح جاليتي أنه رغم ذلك، فإن مسؤولي الأهلي لم يتحركوا لاتخاذ الخطوات العملية للتوقيع مع المدرب الإيطالي، إذ أنه ليس الخيار الأول لهم، ويفضلون انتظار ردود مدربين آخرين، هم الأرجح حظًا في نظر السعوديين.

وكشف الصحفي الشهير عن أحد الأسماء التي تتفوق كفته على سباليتي ألا وهو البرتغالي ماركو سيلفا؛ المدير الفني لفولهام الإنجليزي.

يذكر أن معسكر الأهلي الإعدادي للموسم الجديد ينطلق غدًا الإثنين، في النمسا، تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر بشكل مؤقت، وهو ما يغضب الجماهير في ظل تأخر حسم ملف المدير الفني الجديد، وانطلاق الموسم الجديد في 11 أغسطس المقبل بشكل رسمي.