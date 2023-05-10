مفاجأة قانونية في عقد تاليسكا "الغنائي" مع النصر .. هل يرحل ؟

عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا يثير الجدل مجددًا داخل نادي النصر

shahid

كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن مفاجآت كبرى في عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وتاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2021؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا حتى 30 يونيو من عام 2026.

وأكد الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن سفر النجم البرازيلي، خارج المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلاته الغنائية، مخالف للوائح والقوانين.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أنه في حال المخالفة؛ تطبق على تاليسكا، أحكام العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة 8 من عقده مع النصر.

وعن احتمالية وجود بند في عقد اللاعب مع النصر، يسمح له بـ"السفر" خارج البلاد؛ لإحياء حفلاته الغنائية، أكد خالد الشعلان، على أنه يعتبر باطلًا؛ وفق لائحة الاحتراف.

وشدد الشعلان، على أن بطلان هذا البند، لا يبطل العقد؛ حيث سيظل الاتفاق الذي يربط بين اللاعب والنصر، صحيحًا وساريًا حتى 2026.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، الذي يعمل في مجال الغناء أيضًا؛ يرتبط بعقود حفلات في بلاده البرازيل، آخرها يوم 30 مايو القادم.

Shahid