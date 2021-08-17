مفاجأة في شرط هالاند الجزائي .. التألق يصعب من رحيله!

الشرط الجزائي لإرلينج هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند مرتبط بتألقه!

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص العقد الذي يملكه الدنماركي إرلينج هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت 1"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي لنجم بوروسيا دورتموند يرتفع بشكل تلقائي حال تحققت بعض الشروط.

ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل خروجه من صفوف الفريق الألماني في العام المقبل.

ويملك هالاند شرطًا جزائيًا في صفوف بوروسيا دورتموند يبلغ 75 مليون يورو، يصبح ساريًا ومن الممكن تفعيله بداية من الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن ذلك الشرط قابل للزيادة ليكون 90 مليون يورو حال قدم اللاعب مستويات جيدة وحقق بعض الشروط المرتبطة بالأداء.

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وينتهي تعاقد هالاند مع بوروسيا دورتموند في نهاية موسم 2023-2024 عند بلوغه الـ 24 من عمره.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد بدأ الموسم بشكل أكثر من رائع بتسجيله ثنائية في آينتراخت فرانكفورت وصناعته لهدفين.