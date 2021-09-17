مفاجأة صادمة .. الهلال مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا

الفريق تأهل إلى دور الـ8

كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيريا عن مفاجأة صادمة لجماهير الهلال السعودي، إذ أشار ضمن تغريدة عبر تويتر إلى إمكانية استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الهلال فاز الأسبوع الماضي على الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد أحرزهما بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري ليتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

ما القصة؟ لماذا قد يُستبعد الهلال من دوري أبطال آسيا؟

حسب شيريا، سيفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره السعودي تحقيقًا في تجاوزات عديدة من جانب الهلال ضد لاعبه السابق سيباستيان جيوفينكو.

الصحفي الإيطالي أوضح أن العقوبة المنتظرة قد تصل إلى استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا.

إذ كتب "فيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق حول انتهاكات عديدة من جانب الهلال تجاه سيباستيان جيوفينكو. النادي مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا".

كيف انتهت علاقة الهلال وجيوفينكو؟

الهلال ضم جيوفينكو في انتقالات يناير 2019، وقد وقع معه عقدًا يمتد لـ3 سنوات، وخلال تواجده مع الفريق أدى بشكل رائع وساهم في الفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي.

النجم الإيطالي ارتبط خلال وجوده في الهلال بعلاقة رائعة مع الإدارة والجماهير، ولكن التعاقد مع موسى ماريجا وماتيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير أجبر النادي على التخلي عن أحد أجانبه وقد اختار المدرب ليوناردو جارديم التضحية بجيوفينكو.

الهلال فسخ عقد جيوفينكو بالتراضي وسط أجواء ودية حسبما أجمعت المصادر المتابعة، وقد تنازل اللاعب عن مبلغ قدرته صحيفة الرياضية بـ5.5 مليون ريال سعودي وحصل مقابل فسخ العقد على 10 ملايين ريال.

كيف كانت مسيرة جيوفينكو مع الهلال؟

جيوفينكو انضم للهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، وقد لعب مع الفريق 83 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 19.

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال الموسم الماضي، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

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