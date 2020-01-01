مفاجأة .. سواريز قد يلعب أمام برشلونة

المهاجم المخضرم يرفض الاستسلام

يتمسك المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، بفرصة اللعب أمام فريقه السابق برشلونة، رغم إعلان إصابته بفيروس كورونا.

الاتحاد الأورجوياني لكرة القدم، أعلن إصابة المهاجم المخضرم بالفيروس، ليغيب عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأنباء كانت بمثابة الصدمة لدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، حيث يستعد الفريق لمواجهة برشلونة بالدوري الإسباني السبت القادم.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن سواريز سيقوم بعمل اختبارات جديدة، اليوم، الأربعاء، طمحًا في تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

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ويأمل اللاعب في أن تكون العينة الأولى التي أجراها هذا الأسبوع غير صحيحة، ليتمكن من اللعب ضد برشلونة للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي الكتالوني.

وفي حالة ظهور عينة سلبية للمهاجم الأوروجوياني، سيشارك اللاعب في تدريبات فريقه بشكل فوري، نظرًا لعدم معاناته من أي أعراض للفيروس.

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يذكر أن صاحب الـ33 سنة، نجح في تسجيل 5 أهداف في 9 مباريات مع أتلتيكو مدريد بكل البطولات حتى الآن.