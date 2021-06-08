مفاجأة .. ساسي يبلغ الزمالك بانتهاء عقده الشهر الماضي

هل ينجح الزمالك في تمديد تعاقد فرجاني ساسي؟

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع التونسي فرجاني ساسي من أجل تمديد عقده مع الفريق.

وتوجد أزمة حاليًا بسبب المتطلبات المالية لفرجاني ساسي لاعب الفريق، لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويعد من أفضل العناصر في الدوري المصري الممتاز ليس في الزمالك فقط.

وقال لبيب في بيان عبر شاشة قناة "الزمالك": "محامي اللاعب فرجاني ساسي أرسل لنا خطاب بانتهاء عقده بنهاية شهر مايو الجاري، ولكننا تحركنا سريعًا".

وأضاف: "قمت بمحاولة الاتصال بمهند عون وكيل ساسي، وصلت عدد المحاولات إلى 5 مرات لكنه لم يرد، وأرسلت له أن يتواجد في مصر من أجل الدخول في مفاوضات".

وتابع لبيب في تصريحاته: "ساسي قام بالرد على إداري الفريق بعد سؤال عن موعد عودته، قال سأتواجد في مصر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخب".

ويعد ساسي من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك للحفاظ على اللاعب من أجل الحفاظ على قوام الفريق في الموسم الجديد.