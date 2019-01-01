مفاجأة سارة لزيدان والجمهور في تدريبات ريال مدريد

أنباء سارة لجمهور ريال مدريد في مران اليوم

حمل مران ريال مدريد اليوم، أخبار سارة للجمهور، بعد ظهور ماركو أسينسيو لأول مرة منذ إصابته في يوليو الماضي.

وتعرض أسينسيو إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، يوم 23 يوليو الماضي في مباراة أرسنال الودية خلال الجولة التحضيرية للموسم الحالي.

لاعب الفريق الملكي، نشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو داخل النادي ويقوم ببعض التدريبات استعداداً لعودته.

وبدأ صاحب الـ 23 عاماً رحلته في التدريبات، منذ سبتمبر الماضي عندما شارك ببعض التمرينات في المسبح الخاص بالنادي.

ويقترب اللاعب الإسباني من العودة والتدريبات على العشب من جديد خلال الأيام القادمة، إذ يعمل في الفترة الحالية على التدريب في صالة الألعاب الرياضية وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

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ولم يفصح ريال مدريد عن الموعد الرسمي لعودة اللاعب، والذي من المتوقع أن يكون بنهاية يناير القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.