مفاجأة سارة لجماهير الدوري الإنجليزي قبل نهاية العام

أنباء سعيدة لأندية البطولة

تستعد جماهير كرة القدم الإنجليزية، للعودة مرة أخرى للمدرجات، وسط محاولات مستمرة من الجهات المسؤولة لحدوث ذلك قبل بداية العام الجديد.

الدوري الإنجليزي توقف في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، قبل عودة المسابقة بدون جماهير منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

الجمهور كان يطمح في العودة مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ولكن الموجة الثانية للوباء تسببت في تأجيل هذه الخطوة.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، قدمت مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء بشأن عودة الجماهير.

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وجاءت المقترحات بظهور الجمهور بأعداد محددة في المناطق التي تنخفض فيها معدلات الإصابة بالفيروس، بمجرد رفع فترة الحظر الثانية في إنجلترا.

الحكومة لم ترد حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض، لكن بعض المصادر للصحيفة الإنجليزية، أكدت أن الأمور تسير نحو عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة البريطانية، بسبب قبول عودة الجمهور بالأحداث الفنية وتجاهل كرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة الشروط اللازمة للموافقة على هذا المقترح، تمهيدًا لعودة الجماهير خلال فترة أعياد الميلاد، في خطوة ستعيد الحياة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، وستساهم في انتعاش خزائن أندية البطولة.

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جدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الأول بالدوري الإنجليزي بـ18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام وليفربول.