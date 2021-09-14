مفاجأة سارة في التشكيل المتوقع للنصر أمام تراكتور

النصر يخوض تحدي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم في الدوحة

يستعد النصر السعودي لمواجهة تراكتور سازي الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

الفريق يدخل اللقاء مفتقدًا لعدد من لاعبيه المهمين وأبرزهم هدافه عبد الرزاق حمدالله ومدافعيه علي لاجامي وعبد الله مادو، ويغيب الثلاثة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، بجانب المصابين عبد المجيد الصليهم ونايف الماس.

المفاجأة السارة التي تحدثت عنها المصادر الصحفية المتابعة للفريق في الدوحة في الساعات الأخيرة تمثلت بتواجد المدافع السعودي عبد الإله العمري في التشكيل الأساسي لمواجهة تراكتور.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أكد تلك المعلومات بقوله عبر حسابه الرسمي على تويتر أن العمري سيتقدم اللاعبين المشاركين في المباراة.

العمري كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وقد تورمت ركبته في الأيام الأخيرة وكانت كل الأخبار تُرجح عدم تواجده في اللقاء خاصة مع توصية الجهاز الطبي في النصر بعدم الدفع به لعدم تفاقم الإصابة وغيابه لمدة طويلة.

الأخبار الإيجابية بدأت مساء أمس حين شارك المدافع في جزء بسيط من تدريبات النصر الجماعية على ملعب خليفة في الدوحة، وقد ازدادت في الساعات الأخيرة بعدما أكدت المصادر المتابعة تواجده بجانب محمد آل فتيل في دفاع الفريق مساء اليوم.

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غياب العمري عن المباراة كان يُمثل أزمة كبيرة للمدرب مانو مينيزيس، إذ لم يكن متاحًا له للقاء سوى مدافع واحد هو آل فتيل الذي لم يلعب أبدًا مع الفريق منذ انضمامه له هذا الصيف من الأهلي.

المدرب البرازيلي يُحاول منذ عدة أيام إيجاد حلول لتلك الأزمة الدفاعية، وتحدثت المصادر المتابعة عن إمكانية الاستعانة بالمدافع الشاب منصور الشمري أو الزج بأحد لاعبي الوسط في الدفاع وتحديدًا واحد من عبد الله الخبيري وعلي الحسن.

واحد من تلك الحلول سيلجأ لها مينيزيس حال لم يستطع العمري اللعب، لكن ذلك بات مستبعدًا حاليًا.

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