مفاجأة.. ريال مدريد وبرشلونة خارج لجنة مندوبي الدوري الإسباني

هل يقل النفوذ؟

ستتحالف الأندية الإسبانية في الآونة المقبلة لإبعاد ريال مدريد وبرشلونة عن لجنة مندوبي الدوري الإسباني، اللجنة الأهم في عملية صناعة القرار بالليجا.

وبحسب ما أوردته تقارير من الصحف الإسبانية، فإن الأندية قد اتفقت على شكل اللجنة الجديدة المكون من ستة أعضاء لن يكون من ضمنها ريال مدريد أو برشلونة.

الأندية التي ستصوت شبه أجمعت على أن يقتصر التصويت على الستة مرشحين المدعومين من قبلهم، وهو إشبيلية وفياريال وريال مدريد وليفانتي وريال سوسييداد وإيبار.

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لكن في الوقت نفسه، سيتواجد قطبا الليجا بصورة طبيعية في لجنة التلفزيون، كما سيكون هناك بعض التغيير في الهيئة التلفزيونية التي تقرر حقوق بث الليجا.

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وجود القطبين هو وجود دائم، فهما رفقة رئيس الاتحاد الإسباني وجودهم إجباري في اللجنة، على عكس الثلاثة مقاعد الأخرى التي تتناوب عليها الأندية في كل عام.

ومن المقرر أن تكون انتخابات اللجان بشكلٍ عام يوم 7 أكتوبر المقبل، ويظل هذا هو التصور القائم حاليًا بحسب تأكيدات الصحف إلا لو حدثت مفاجأة غير متوقعة في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن لجنة المندوبين هي من تضع الخطوط العريضة لآلية سير الليجا من تحديد للمواعيد ومنح الاقتراحات وغيرها، وربما أن غياب الكبيرين عنها ليس بالشي الإيجابي على المدى الطويل.