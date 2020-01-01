مفاجأة .. رونالدو كان على وشك التوقيع لليفربول

الصفقة ضاعت في اللحظات الأخيرة

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2004، ليصبح من أفضل الصفقات على مدار تاريخه، لكن ليفربول كان الطرف الأقرب لضمه وقتها.

رونالدو حظى بسنوات رائعة مع الشياطين الحمر، وانضم إلى أساطير النادي الإنجليزي، قبل الرحيل لنظيره الإسباني ريال مدريد في 2009.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن مفاجأة، باقتراب رونالدو من ليفربول خلال نفس السنة التي انضم فيها لمانشستر من سبورتنج لشبونة.

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وأوضحت أن فيل تومسون الذي كان يشغل المدرب المساعد لجيرارد أولييه في 2004، ذهب لمتابعة اللاعب بنفسه وقام بقيادة عملية المفاوضات.

وقال تومسون في تصريحات لموقع "The Athletic":"أتذكر عملية المفاوضات وقتها، كان يمكننا التعاقد معه مقابل 4 مليون جنيه استرليني بالتقسيط على 4 سنوات".

وأضاف:"السعر كان جيداً، وناقشت بعدها راتبه الذي وصل إلى 1 مليون استرليني سنوياً، وكنا على أتم استعداد لدفع هذا المبلغ".

وتابع:"يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع، كنا نتناول الإفطار في ساحة التدريبات، ووجدنا أن مانشستر يونايتد تعاقدوا معه وخطفوا الصفقة بـ12.2 مليون استرليني".

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واستكمل:"جيرارد أولييه كان على وشك الاختناق والطعام في فمه من الصدمة، حيث لم يدرك كيف تمت هذه الصفقة".

يذكر أن رونالدو نجح في هز الشباك 118 مرة بقميص مانشستر بمختلف المناسبات، وفاز مع الفريق الإنجليزي بالكرة الذهبية مرة وحيدة.