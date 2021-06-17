مفاجأة.. راموس يعرض نفسه على باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس ودع ريال مدريد بالفعل صباح الخميس وبدأ التفكير في الخطوة التالية في مسيرته.

بعد فترة من التكهنات، انتهت علاقة سيرخيو راموس بنادي ريال مدريد الإسباني بشكل كامل صباح الخميس، بعدما قامت إدارة "الميرنجي" بتنظيم مؤتمر تكريمي للاعب لشكره على مسيرته التي امتدت 16 عامًا بين صفوفه.

وبدأ راموس بالفعل البحث عن الخطوة المقبلة في مسيرته الكروية، بعدما أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفل تكريمه أنه لم يتفاوض مع أي نادٍ آخر، وأنه تلقى بالفعل اتصالات من أندية أخرى لكنه كان يركز كل تفكيره على الاستمرار في ريال مدريد.

وقال راموس: "لم أفكر مطلقًا في الحديث مع أي نادٍ آخر، منذ يناير عندما أصبحت حرًا للتفاوض، كانت هناك مكالمات، لكن لم أضع أبدًا في اعتباري مغادرة ريال مدريد، لكن الآن سأبدأ البحث عن خيار مناسب لي".

راموس يتواصل مع باريس سان جيرمان

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن مصادر مقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أكدت أن راموس عرض نفسه خلال الساعات القليلة الماضية على النادي الباريسي.

وأشارت أن وكيل أعمال راموس نقل رغبة اللاعب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وأنه لا يمانع فكرة اللعب في الدوري الفرنسي.

ما هي العوامل التي تقرب راموس من باريس سان جيرمان؟

خيار باريس سان جيرمان يعد مثاليًا بالنسبة إلى راموس، حيث سيعتاد سريعًا على الأجواء بفضل تواجد زميليه السابقين في ريال مدريد كيلور نافاس وأنخيل دي ماريا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الإسباني أمثال سيرجيو ريكو، وأندير هيريرا، وخوان بيرنات، كما يحب راموس فكرة أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يتحدث الإسبانية.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى قلب دفاع جديد خاصة وأن الفريق يعاني دفاعيًا منذ رحيل البرازيلي تياجو سيلفا إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي، ولن يجد أفضل من راموس لسد هذا العجز.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الضرائب الفرنسي يجعل راموس يفضل فكرة اللعب في باريس سان جيرمان، حيث يخضع 30% من صافي الراتب للعامل الأجنبي لما يسمى ضريبة "مكافآت الترحيل إلى الوطن"، وهو ما يعني أن راموس قد يتمكن من توفير عدة ملايين من الراتب الإجمالي الذي يمكن أن يدفعه له النادي الباريسي.

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