مفاجأة .. توتنهام سيدفع الجزء الأكبر من راتب مورينيو مع روما

روما الإيطالي يعلن جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا جديدًا له.

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس جيانلوكا دي مارزيو أن توتنهام سيدفع الجزء الأكبر من راتب جوزيه مورينيو في الموسم الأول له مع روما.

وأعلن نادي روما الإيطالي عن تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام كمدربه الجديد في وقت سابق من اليوم.

وحسب دي مارزيو سيحصل جوزيه مورينيو على 16 مليون يورو باستثناء المكافآت في عامه الأول في روما كراتب ولكن لن يحصل عليهم كلهم من خزائن روما.

وأضاف دي مارزيو أن 9 مليون يورو منها سيدفعها توتنهام، بينما 7 ملايين يورو فقط سيدفعها روما، من خزائن النادي بوجود الملاك الجدد وقادة المشروع الجديد.

وقال مورينيو بعد إعلان الخبر بشكل رسمي: "الشغف المذهل لروما هو الذي أقنعني بقبول عرضهم، ولا أستطيع الانتظار حتى بداية الموسم".

ومن المنتظر أن يعود مورينيو إلى إيطاليا بعد الرحيل عنها في 2010 حين حقق الثلاثية التاريخية مع إنتر كأبرز إنجاز في تاريخه على الإطلاق.

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جدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل قبل أيام من تدريب توتنهام الإنجليزي، بعد أن قاد الفريق لفترة وجيزة عقب رحيل ماوريسيو بوتشيتينو.