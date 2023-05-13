مفاجأة بشأن مستقبل فهد بن نافل .. "لو شخص آخر لن يغادر إلا بالموت!"

حتى الآن لم يكشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن مستقبله مع الزعيم، سواء بالترشح مرة أخرى لرئاسة النادي، أو الاكتفاء بما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام مسألة عدم استمراره!
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وحقق نادي الهلال في عهد فهد بن نافل الكثير من البطولات، آخرها هو التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة، على حساب الوحدة.
وكشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن إمكانية مغادرة فهد بن نافل لرئاسة الهلال، مشيرًا إلى أنه إذا كان رئيسًا لنادٍ آخر، ليكون مغادرته لرئاسة النادي بمغادرته الحياة.
وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "فهد بن نافل قد يغادر، لو رئيس نادٍ آخر تحققت هذه النجاحات في فترته، فلن يغادر النادي حتى يغادر الحياة".
واختتم محمد الدويش تغريدته قائلًا: "الاستقرار سر النجاح حتى لو كان بدون نجاح!".
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