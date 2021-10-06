مفاجأة .. الهلال رفض نجمي ريال مدريد وفرنسا لضم بيريرا

الهلال رفض نجم ريال مدريد من أجل بيريرا

كشف الدكتور أسامة البشري، مدير مكتب جريدة الرياضية السعودية السابق، عن تفاصيل مثيرة للجدل، بشأن مفاوضات الهلال مع البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأيضًا مفاوضاته مع عدد من اللاعبين المميزين.

وضم نادي الهلال البرازيلي بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة هي الأضخم بتاريخ الدوري السعودي، حيث وصلت إلى 17.5 مليون دولار.

وخلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" قال البشري: "بيريرا كان من الممكن أن يأتي إلى الهلال بمبلغ أقل، ولكن حدثت بعض التجاوزات ودخول أطراف أخرى، واستطاعوا رفع المقابل المادي".

وأكد الدكتور أسامة على أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز كان معروضًا على نادي الهلال، ولكن مسؤولي الزعيم رفضوه بشكل غير مبرر.

واستطرد قائلًا: "الهلال كان معروض عليه خاميس رودريجيز ب7 ملايين يورو، فهو لاعب دولي مع منتخب كولومبيا، في حين بيريرا لم يلعب مع المنتخب من قبل، واسم نجم ريال مدريد السابق أكبر بكثير".

وواصل أسامة البشري تصريحاته قائلًا: "وأيضًا اللاعب الفرنسي الجزائري نبيل فقير كان معروضًا على الهلال بمبلغ 7 ملايين يورو، ولكن الهلال رفضه".

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وتابع: "الهلال تعامل مع الموضوع بعناد كبير وحصل على خدمات بيريرا بمبلغ مالي ضخم، بالرغم من أنه كان قادرًا على التعاقد معه بمبلغ أقل".

واختتم البشري تصريحاته قائلًا: "الأمور لم تكن واضحة وقتها، وكان هنا تشتت بسبب مفاوضة الهلال لأكثر من لاعب ضمنهم البرازيلي لوكاس مورا".