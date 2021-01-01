تقارير .. مفاجأة في قائمة الأهلي الآسيوية

تعرف على قائمة الأهلي بدوري أبطال آسيا

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي السعودي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، على قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث شهدت القائمة مفاجأة في اختيار اللاعبين الأجانب.

الأهلي يقع بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مبارياتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتضم الدحيل القطري والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن قائمة الأهلي التي تم اختيارها لخوض مباريات دوري أبطال آسيا، لم تضم لاعبين أجانب سوى السوري عمر السومة والصربي ليوبومير فيسا، في إشارة واضحة لاحتمالية كبيرة للتغيير، قبل أول مباراة للفريق بأسبوع، وفقًا لنظام البطولة الذي يتيح للفرق المشاركة فرصة للتغيير.

ووفقًا للصحيفة، فإن قائمة الأهلي ضمت الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، ياسر المسيليم، محمد الربيعي، عبد الله عبده.

باقي المراكز: عبد الباسط هندي، عبد الله الحسون، عبد الرحمن غريب، أحمد النخلي، علي الأسمري، هيثم عسيري، هاني الصبياني، حسن العلي، حسن القيد، حسين المقهوي، محمد بصاص، محمد آل فتيل، محمد المجحد، معتز هوساوي، مهند عسيري، نوح الموسى، عمر السومة، سلمان المؤشر، سلطان مندش، طلال عبسي، يزيد البكر، زياد الجهني، ليوبومير فيسا".

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ويسعى الأهلي لإنقاذ موسمه بتحقيق إنجازًا قاريًا بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الإخفاق في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل النتائج السلبية التي يقدمها الفريق مؤخرًا، وأيضًا خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين.