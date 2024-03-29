مغتصب وسارق! .. داني ألفيش يمثل أمام القضاء البرازيلي في اتهام جديد

نجم برشلونة السابق لا يهنأ بحريته

يمثل داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، أمام العدالة من جديد في البرازيل في قضية جديدة، في أعقاب إدانته باغتصاب فتاة في إسبانيا، والتي حكم عليه فيها بالحبس 4 سنوات ونصف.

وحصل داني ألفيش على حريته مؤقتًا، بعدما دفع كفالة قدرها مليون يورو ليتم الإفراج عنه وفي الأسابيع المقبلة، لكن سيتعين عليه مواجهة القضاء البرازيلي في قضية سرقة أدبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي متهم بارتكاب جريمة سرقة أدبية موسيقية، حيث اتهمه الملحنان جوليانو ماتيوس وتياجو ماتيوس بسرقة أغنية نشرها قبل بضع سنوات ضمن مشروع الأمم المتحدة لمكافحة المعلومات المضللة في خضم جائحة كوفيد-19.

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وشارك في هذا العمل الفني بقيادة داني ألفيش، فنانون موسيقيون آخرون، بينما يزعم المدعيان أن النجم البرازيلي "استبعد بشكل احتيالي أسماء المبدعين الحقيقيين".

وأكد المحلن جوليانو ماتيوس، أن داني ألفيش دعاه للسفر إلى أوروبا عام 2016، لأنه كان مهتمًا بدخول عالم الموسيقى، وبعد بضعة أشهر طرح عليه أغنية "Avião" وهي أغنية مخصصة لرثاء جده والتي أثارت إعجاب اللاعب البرازيلي.

في المقابل، نفى دفاع داني ألفيش هذا الادعاء، مؤكدًا أن العمل تم تصميمه حصريًا من خلال اللاعب البرازيلي ، وقال: "كلمات أغنية Avião لا ترتبط حتى ولو عن بعد بتكريم لجد شخص ما. إنهم يريدون إثراء أنفسهم بشكل غير مشروع".