مغالاة كاريلي تحول بوصلة الاتحاد نحو الصربي فلادان ميلويفيتش

البوصلة تتحول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد أن الإدارة دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من أجل قيادة الفريق عقب إقالة المدرب الهولندي تين كات.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن كاريلي فاجئ المفاوض الاتحادي باشتراطات مالية وميزات إضافية تضاف ضمن بنود العقد.

وأكدت التقارير أن الشرط المالي الذي وضعه كاريلي جعل المفاوض الاتحادي يتوقف على المفاوضات، مما أدى لتعثرها.

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وقالت الصحيفة أن تعثر هذه المفاوضات جعل البوصلة تتحول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

وأضافت أن المفاوض الاتحادي يجري حاليًا مفاوضات مع المدرب الصربي من أجل التوصل لاتفاق نهائي وتوقيع العقد واستلام مهمات قيادة كتيبة النمور الاتحادية.

إدارة الاتحاد كانت قد أعلنت إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة نتائج الفريق في المرحلة الماضية.

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العميد الاتحادي يحتل حاليًا المركز الثاني عشر بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة جمعهم بعد 17 جولة.