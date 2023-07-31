"مغادرة بايرن ميونخ تؤلمني" .. ساديو ماني يخرج عن صمته لأول مرة بعد اقترابه من النصر

أحمد فرهود
Sadio Mane Bayern Munich 2022-23Getty Images
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ساديو ماني يتحدث أخيرًا

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خرج النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن صمته لأول مرة؛ بعد اقتراب انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بشكل رسمي.

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ماني خضع لفحوصات طبية، مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا لإعلان صفقة انتقاله إلى نادي النصر؛ بعد عام واحد فقط مع العملاق الألماني، الذي انضم إليه في صيف 2022، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال النجم السنغالي بعد خضوعه للفحوصات طبية: "ترك بايرن يؤلمني.. كنت أتمنى نهاية مختلفة".

وأضاف ساديو ماني: "أعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، ومع ذلك.. أتمنى فقط للنادي والجماهير التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر أن ماني البالغ من العمر 31 سنة، لعب 38 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكر القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6 آخرين.

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