بعد مغادرة إسبانيا.. لويس إنريكي يلمح لفريقه القادم!

إنريكي منفتح على التدريب في إنجلترا وينتظر العرض المناسب

عبر المدرب الإسباني لويس إنريكي عن انفتاحه على تلقي أي عرض للعمل في إنجلترا. لكنه أكد في الوقت نفسه عدم تواصل أي نادٍ معه وبأن ما وصله إليه كان عروضًا من منتخبات فقط.

وتحدث إنريكي الذي رحل عن تدريب إسبانيا بعد كأس العالم في قطر وقال للا سير خيخون: "أود العمل في إنجلترا، لكنني لا أرى نفسي في البريميرليج بحلول يوليو لأنني أرغب في العمل مع فريق بإمكانه القيام بأشياء مهمة وهذا صعب، لن أذهب لأي فريق بإنجلترا".

ويرتبط اسم لويس إنريكي بعدد من الفرق في إنجلترا على رأسها توتنهام الذي أقال مدربه أنتونيو كونتي، كما يرتبط اسم المدرب الإسباني بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعترف إنريكي بعدم تلقيه أي عرض من الأندية وأنا ما وصل إليه خلال الفترة الماضية كان عروضًا من منتخبات.

وأكد لويس أنه لم يقرأ أي صحيفة إسبانية منذ كأس العالم أو يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وبأنه فقط يقرأ صحف إنجلترا.