بعد مغادرة إسبانيا.. لويس إنريكي يلمح لفريقه القادم!

تهاني سليم
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Luis EnriqueGetty Images
لويس أنريكيتوتنهامباريس سان جيرمانالدوري الإنجليزي الممتاز

إنريكي منفتح على التدريب في إنجلترا وينتظر العرض المناسب

عبر المدرب الإسباني لويس إنريكي عن انفتاحه على تلقي أي عرض للعمل في إنجلترا. لكنه أكد في الوقت نفسه عدم تواصل أي نادٍ معه وبأن ما وصله إليه كان عروضًا من منتخبات فقط.

وتحدث إنريكي الذي رحل عن تدريب إسبانيا بعد كأس العالم في قطر وقال للا سير خيخون: "أود العمل في إنجلترا، لكنني لا أرى نفسي في البريميرليج بحلول يوليو لأنني أرغب في العمل مع فريق بإمكانه القيام بأشياء مهمة وهذا صعب، لن أذهب لأي فريق بإنجلترا".

ويرتبط اسم لويس إنريكي بعدد من الفرق في إنجلترا على رأسها توتنهام الذي أقال مدربه أنتونيو كونتي، كما يرتبط اسم المدرب الإسباني بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعترف إنريكي بعدم تلقيه أي عرض من الأندية وأنا ما وصل إليه خلال الفترة الماضية كان عروضًا من منتخبات.

وأكد لويس أنه لم يقرأ أي صحيفة إسبانية منذ كأس العالم أو يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وبأنه فقط يقرأ صحف إنجلترا.

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