مع مغادرة نجم الفريق .. يورجن كلوب يُحدد دورًا جديدًا لمحمد صلاح

صلاح يواصل الترقي في ليفربول!

أفاد تقرير جديد أن محمد صلاح نجم ليفربول قد يكون مستعدًا لدور جديد عند رحيل جيمس ميلنر الوشيك إلى برايتون، اللاعب الإنجليزي هو أحد اللاعبين القدماء في الريدز، حيث انضم إلى النادي في 2015 من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا جزءًا أساسيًا من الفريق منذ أن تولى يورجن كلوب منصب المدير الفني في وقت لاحق من ذلك العام، وفاز بسبعة ألقاب أثناء وجوده في أنفيلد.

ميلنر الذي أصبح على وشك توقيع عقد مع برايتون، مع انتهاء عقده مع ليفربول هذا الصيف وعند رحيله، يمكن أن يلعب صلاح دورًا أكبر في فريق الريدز، ووفقًا لما ذكره جيمس بيرس صحفي "ذا أتلتيك"، فإن كلوب يدرس جعل محمد صلاح نائب قائد للفريق منذ بداية الموسم المقبل.

صلاح من المرجح أن يضاف إلى "مجموعة القادة" في ليفربول، مع خروج ميلنر مما يوفر مكانًا شاغرًا، وإذا تم ذلك فسيكون قائد منتخب مصر قائدًا لنادي ليفربول عندما لا يشارك جوردان هندرسون.

وقال كلوب في حديثه عن ميلنر قبل مباراة برينتفورد لقناة "بي بي سي سبورت": "إنه يعرف مدى تقديري له، هو جزء لا يصدق من هذا الفريق وأود العمل معه لفترة أطول، قلت عدة مرات أنه لم يكن ليحدث أي شيء إيجابي حدث في السنوات السبع ونصف الماضية لولا جيمس ميلنر".

يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول في الصيف الماضي وحتى يونيو 2025، وانضم النجم المصري للريدز قادمًا من روما في صيف 2017، ومنذ ذلك الوقت كسر العديد من الأرقام القياسية حتى وصل إلى هدفه رقم 186 مع ليفربول بجميع المسابقات معادلاً رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.