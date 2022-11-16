مع آخر الأيام.. إنريكي قد يخسر لاعبًا أساسيًا من تشكيلة إسبانيا

مشكلة قد تواجه المنتخب الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود إصابة للظهير الأيسر لويس خوسيه جايا قد تعرض لها اليوم، الأربعاء، في تدريبات فريق المدرب لويس إنريكي استعدادًا لمواجهة الأردن الودية غدًا.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن الظهير الأيسر لم يتمكن من إكمال التدريبات الأخيرة قبل المباراة ضد الأردن، حيث خرج من الملعب بعد شعوره بالإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن جايا عانى من إصابة في الجانب الأيسر من الكاحل الأيمن وأجريت الفحوصات الأولى لتحديد الإصابة.

وبعد الفحص الأول، تم معرفة أن التشخيص للالتواء الجانبي منخفض الدرجة في الكاحل الأيمن، لكن النتيجة النهائية لمعرفة نوع الإصابة بالتحديد سيكون من خلال الرنين المغناطيسي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني قد وقع في المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم قطر 2022، رفقة اليابان وألمانيا وكوستاريكا، فيما سيواجه الأخير في أول مباراة يوم 23 نوفمبر.