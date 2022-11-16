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مع آخر الأيام.. إنريكي قد يخسر لاعبًا أساسيًا من تشكيلة إسبانيا

مازن زكي
مازن زكي
11:43 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
luis enrique
مشكلة قد تواجه المنتخب الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود إصابة للظهير الأيسر لويس خوسيه جايا قد تعرض لها اليوم، الأربعاء، في تدريبات فريق المدرب لويس إنريكي استعدادًا لمواجهة الأردن الودية غدًا.

وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن الظهير الأيسر لم يتمكن من إكمال التدريبات الأخيرة قبل المباراة ضد الأردن، حيث خرج من الملعب بعد شعوره بالإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن جايا عانى من إصابة في الجانب الأيسر من الكاحل الأيمن وأجريت الفحوصات الأولى لتحديد الإصابة.

وبعد الفحص الأول، تم معرفة أن التشخيص للالتواء الجانبي منخفض الدرجة في الكاحل الأيمن، لكن النتيجة النهائية لمعرفة نوع الإصابة بالتحديد سيكون من خلال الرنين المغناطيسي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني قد وقع في المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم قطر 2022، رفقة اليابان وألمانيا وكوستاريكا، فيما سيواجه الأخير في أول مباراة يوم 23 نوفمبر.

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