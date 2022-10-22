مع اقتراب دخوله الحرة .. الاتحاد يحسم موقفه من استمرار حمدالله

هل يستمر حمد الله مع الاتحاد؟

حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، موقفها من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بعد اقتراب دخوله الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

الاتحاد يحاول تجديد عقد حمد الله

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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، حمد الله سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، خاصة قبل مباراة العميد أمام أبها ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ويواجه الاتحاد نظيره أبها بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد عودة النشاط من الإيقاف.

وترغب إدارة الاتحاد في تمديد عقد عبد الرزاق حمد الله، حيث توجد تحركات بالفعل خلال الوقت الحالي لإقناع اللاعب بالتوقيع مع العميد وتأمين استمراره.

ومن المقرر أن تتضح الصورة كاملة في تحركات إدارة الاتحاد لتمديد عقد حمد الله خلال الأسابيع القادمة، قبل دخوله الفترة الحرة.

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