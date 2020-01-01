معلول يوضح حقيقة حصوله على 3 ملايين دولار من رامز جلال

ضجة إعلامية كبيرة بعد مشاركة معلول في برنامج رامز جلال

تحدث علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري عن الأزمة التي حدثت بعد ظهوره في إحدى البرامج الرمضانية.

وكان معلول قد ظهر مع الفنان رامز جلال "المصري"، في إحدى برامج المقالب الرمضانية مما تسبب أزمة كبيرة في وسائل الإعلام.

وقال الظهير الأيسر التونسي في تصريحات عبر إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "ظهر الكثير من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة مع رامز جلال ولم تحدث مثل هذه الضجة".

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وأضاف معلول: "فرجاني ساسي ظهر الموسم الماضي من البرنامج مع رامز ولم يحدث مثل هذه الضجة التي حدثت معي".

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وتابع: "إذا كنت سأحصل على 3 ملايين دولار من خلال ظهوري في البرنامج، أشارك في إعلانات وبرامج أخرى واعتزل كرة القدم".

وظهور علي معلول في البرنامج أحدث ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى اشتعال بعض الأمور داخل إدارة الأهلي بسبب مشاركة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في البرنامج أيضًا.