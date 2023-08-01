أليسون بيكر "غاضب" ومحمد صلاح "فقد مصدر راحته" .. لاعبو ليفربول يوجهون رسائل مؤثرة لفابينيو

البرازيلي غادر الريدز للانضمام للاتحاد، حيث دوري روشن السعودي..

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"ستبقى أحد أساطير ليفربول" هكذا أراد لاعبو الريدز التأكيد لزميله فابينيو؛ المغادر حديثًا للانضمام للاتحاد السعودي، موجهين له عدة رسائل.

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البرازيلي وقع أمس الإثنين، عقد انضمامه للنادي الجداوي لمدة ثلاث سنوات، رغم أن عقده مع النادي الإنجليزي كان يمتد لنهاية موسم 2025-2026م.

المركز الإعلامي للريدز نفذ فيديو خاص لوداع فابينيو، وجه له عديد اللاعبين عدة رسائل..

قائد الفريق فيرجيل فان دايك، قال في رسالته: "فاكو .. سأفتقدك، كنت لاعبًا مهمًا ومؤثرًا بالنسبة لي وللفريق، لا يمكن أن أنسى أبدًا ذكرياتنا سويًا، أتمنى لك التوفيق في المستقبل".

أما المصري محمد صلاح؛ جناح الريدز، فجاءت كلماته: "قضينا وقتًا رائعًا سويًا هنا في ليفربول، كانت رحلة جيدة، التحاماتك القوية وتدخلاتك، جعلتنا نلعب بأريحية في الكثير من المباريات، خاصة مواجهة برشلونة، الذكرى الأفضل لي معك، أنت شخص رائع، ولاعب مميز بالتأكيد، أتمنى لك الأفضل، أراك قريبًا".

وأخيرًا الحارس أليسون بيكر؛ الغاضب لرحيل البرازيلي: "لست سعيدًا بالمشاركة في هذا الفيديو وإرسال رسالة وداع لك، لكن كل شيء له نهاية، أنت أحد أفراد عائلتي، أنت وريبيكا كأخي وأختي، أحبك يا رجل".

يذكر أن فابينيو ثالث لاعبي ليفربول المنتقلين لدوري روشن السعودي خلال الصيف الجاري، بعد انضمام روبيرتو فيرمينو للأهلي، وجوردان هندرسون للاتفاق.

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