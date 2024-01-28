"معك حتى الموت".. جافي يبعث رسالة وداعية لتشافي

ماذا قال النجم المصاب لمدربه؟

تتواصل ردود الفعل على قرار المدرب تشافي هيرنانديز، الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وأعلن تشافي قرار الرحيل أمس السبت بعد الخسارة أمام فياريال (3-5) في الليجا، ما عقّد مهمة الفريق في الاحتفاظ باللقب، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد.

وخرج نجم برشلونة جافي، المصاب بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم لتوديع مدربه.

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وقال جافي في رسالة لتشافي عبر حسابه على إنستجرام: "معك حتى الموت".

وتوج تشافي -الذي تولّى تدريب برشلونة في نوفمبر 2021- بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في موسم 2022-2023، لكنه أخفق هذا الموسم وخرج من ربع نهائي كأس إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، ومُني بهزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد (1-4) في نهائي كأس السوبر الإسباني.