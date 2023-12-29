الكرة الآن في ملعب لابورتا

استقر اللاعب البرازيلي الشاب إيستيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم بالميراس، بشكل كبير على وجهته المستقبلية بين أندية أوروبا الكبرى

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "ميسينيو" البالغ من العمر 16 عامًا ووالده يفضلون عرض برشلونة على العروض الأخرى التي وصلته من أندية كبرى في القارة العجوز.

وأشارت إلى أن والد إستيفاو ويليان، حصل على فرصة للسفر إلى أوروبا في أكتوبر الماضي لزيارة الأندية التي تنوي التعاقد معه والتعرف على نواياها، واتفق مع ابنه على أن الوجهة المقبلة يجب أن تكون برشلونة.

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وزار والد "ميسينيو" أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وباريس سان جيرمان وأنهى الجولة في برشلونة، الذي جذبه أكثر ويرى أنه مناسب للإمكانيات التي يمتلكها نجله، كما أن النادي الكتالوني لا يتردد في منح الفرص للشباب إذا قدموا مستوى جيدًا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن الكرة الآن في ملعب إدارة برشلونة التي سيتعين عليها الوصول إلى اتفاق مع وكيل المهاجم الشاب ونادي بالميراس قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة "يدرك وكيل ميسينيو واللاعب، الصعوبات المالية للفريق الكتالوني، لكنهما مستعدان للمساعدة والضغط على بالميراس لقبول شروط دفع تسمح للبارسا بإتمام الصفقة".