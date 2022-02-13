معضلة بنزيما .. هالاند أصبح فرضًا وليس خيارًا يا بيريز!

ما أشبه الليلة بالبارحة! ينطبق هذا المثل الشعبي بشكل كامل على ولاية الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثانية في تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

خلال ولاية أنشيلوتي الأولى مع ريال مدريد، والتي كانت بين عامي 2013 و2015، فقد النادي الملكي لقب الدوري الإسباني في موسم 2014-15، والذي كان قريبًا جدًا منه بسبب إصابة الكرواتي لوكا مودريتش.

إصابة مودريتش، والذي كان محور أداء ريال مدريد خلال حقبة أنشيلوتي الأولى، وغيابه عن 32 مباراة في كافة المسابقات، كلفت النادي الملكي الخروج خالي الوفاض من الموسم، وفي النهاية أطاحت برأس أنشيلوتي من تدريب ريال مدريد.

عودة أنشيلوتي إلى ريال مدريد في صيف 2021 كانت مفاجئة إلى حد كبير بعد رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق.

ومع عودة أنشيلوتي، أصبح الفرنسي كريم بنزيما هو حامل لواء العمل الهجومي في ريال مدريد، لدرجة أنه سجل 24 هدفًا لصالح النادي الملكي وقدم تسع تمريرات حاسمة في 28 مباراة في كافة المسابقات.

ريال مدريد سجل حتى الآن 72 هدفًا في كافة المسابقات خلال منافسات موسم 2021-22، وبحسبة بسيطة، يعني ذلك أن بنزيما ساهم في 0.45% من أهداف النادي الملكي في الموسم الحالي.

إصابة مؤثرة!

ويغيب بنزيما عن ريال مدريد منذ خروجه مصابًا من مباراة إلتشي في الجولة 22 من منافسات الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وأضاع خلالها الفرنسي ركلة جزاء.

وخلال فترة غياب بنزيما، التي وصلت إلى ثلاث مباريات، فاز النادي الملكي بشق الأنفس على غرناطة بهدف دون رد، وتعادل سلبيًا مع فياريال في "الليجا"، وودع منافسات كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي بالخسارة ضد أتلتيك بيلباو بهدف دون رد.

إصابة بنزيما أثرت على ريال مدريد، ورغم عودته للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، قبل يومين من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، إلا أن المخاوف قائمة حول جاهزيته الكاملة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بنزيما لم يكمل المران الجماعي يوم الأحد، ولم يتبق أمامه سوى تدريب جماعي واحد فقط يوم الإثنين قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

إصابة بنزيما المؤثرة أعادت إلى الأذهان ما فعله أنشيلوتي مع مودريتش، والاعتماد عليه بشكل مستمر حتى أنهكه وجعل مواصلته للعب في موسم 2014-15 مستحيلًا.

أنشيلوتي ربما قرر تكرار نفس الأمر مع بنزيما، بعد أن أعلن ريال مدريد رسميًا عن القائمة المستدعاة لخوض مباراة باريس سان جيرمان، وشهدت تواجد بنزيما، رغم عدم جاهزيته الكاملة حتى الآن بحسب العديد من التقارير.

وربما يأمل أنشيلوتي أن ظهور بنزيما في التدريبات يوم الأحد، قد يجعله جاهزًا بحلول يوم الثلاثاء، رغم أن الفرنسي لم يتدرب بشكل كامل مع ريال مدريد منذ قرابة أسبوعين.

هالاند ليس خيارًا يا بيريز!

ريال مدريد بالتأكيد يبحث عن خيارات لتدعيم الهجوم، وذلك بسبب عدم الاقتناع بأداء لوكا يوفيتش وماريانو دياز كبدلاء للدولي الفرنسي.

يوفيتش وماريانو لم يستغلا الفرصة لدرجة أن أنشيلوتي قرر الاعتماد على إيسكو وجاريث بيل في مركز المهاجم خلال آخر مباراتين للنادي الملكي.

وذلك ما يعيدنا إلى نقطة سوق الانتقالات من جديد، المعروف لكل متابعي كرة القدم حول العالم أن ريال مدريد يضع هدفًا أساسيًا في صيف 2022 بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

لكن بالتأكيد فإن ريال مدريد ينظر إلى فرصة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد يحتاج إلى مهاجم يمكنه التسجيل من نصف فرصة، وهو الأمر الذي يجيده هالاند بكل تأكيد.

لكن المعضلة دائمًا هي محاولة إفساح مجال أمام قدوم مبابي وهالاند، وإقحامهما في التشكيل بتواجد بنزيما وفينيسيوس جونيور.

بنزيما بالتأكيد ومع تقدمه في العمر، يدخل المواسم الأخيرة في مسيرته مع ريال مدريد، وربما يقرر الاعتزال عند نهاية عقده في 2023، أو خوض تجربة جديدة أقل في التنافسية والحدة، سواء في الولايات المتحدة أو بالعودة إلى ليون الفرنسي.

ويحاول ريال مدريد حسب التقارير الألمانية بإقناع هالاند بالاستمرار موسمًا آخر في بوروسيا دورتموند، ثم الانتقال إلى الفريق الملكي في صيف 2023، ليقود هجوم الفريق بجانب مبابي وفينيسيوس.

إصابات بنزيما إذا ما تفاقمت خلال الموسم الحالي، ومع عدم إيجاد حلول حقيقية لها، قد تجبر ريال مدريد على الإسراع في تلك العملية، خاصة وأن المنافسة على خدمات هالاند محتدمة، وبالتأكيد فإن فكرة فقدانه لصالح برشلونة بالذات هي ضرب من المستحيل.

ريال مدريد قد لا يخاطر بالانتظار موسمًا آخر قبل التحرك من أجل هالاند، وربما جاءت معضلة إصابات بنزيما لتدق أجراس الإنذار في ريال مدريد من أجل التحرك بأسرع وقت من أجل ضم النرويجي الشاب.

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