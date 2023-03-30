معضلة إندريك .. ريال مدريد بين نار احتراق مسيرته مبكرًا وجنة فينيسيوس ورودريجو!

البرازيلي إندريك يمر بحالة سيئة منذ انتقاله إلى ريال مدريد، فهل أخفق الملكي في الصفقة؟

منذ إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مع تأجيل الانتقال حتى صيف 2024، يعيش الموهبة البرازيلية إندريك لاعب نادي بالميراس، حالة من انعدام الوزن وسوء المستوى.

ريال مدريد أعلن التعاقد مع إندريك في 15 ديسمبر 2022، على أن ينضم المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا إلى الفريق الملكي في يوليو 2024، بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في التعاقد مع اللاعبين القصر.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد وبالميراس لم يعلنا رسميًا عن قيمة الصفقة، إلا أن عدة تقارير أكدت أنها بلغت 60 مليون يورو تشمل المتغيرات، حيث سيدفع النادي الملكي 35 مليون يورو بصورة فورية ويعتمد باقي المبلغ على المتغيرات.

ضغط بسبب قيمة الصفقة؟

ومنذ الإعلان عن الانتقال، فإن إندريك يمر بحالة سيئة للغاية، حيث لم يتمكن اللاعب الذي يُنظر إليه على أنه المهاجم الذي سيحطم كل الأرقام من تسجيل أي هدف.

في الواقع، إندريك خاض حتى الآن 12 مباراة مع بالميراس منذ بداية عام 2023، ولم يتمكن حتى الآن من زيارة الشباك.

إندريك تحول تدريجيًا إلى مقاعد بدلاء بالميراس، بعدما كان لاعبًا أساسيًا في نهاية الموسم، حيث يبدو أن الضغط الذي يعيشه اللاعب أصبح أكبر من احتماله.

ريال مدريد يتدخل!

على الرغم من أن ما يمر به إندريك حاليًا ليس مصدر قلق بالنسبة إلى ريال مدريد بالنظر إلى عمره، لكن النادي الملكي قرر اتخاذ خطوات لمساعدة اللاعب وتحسين معنوياته.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن جوني كالافات كبير كشافة ريال مدريد، والمسؤول الأول عن الصفقة، سافر إلى البرازيل لرؤية إندريك، وتأكيد الدعم غير المشروط الذي يتمتع به من ريال مدريد.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي، وفينيسيوس جونيور نجم الفريق الحالي، وروبرتو كارلوس أسطورة النادي مع إندريك عبر الهاتف من أجل إعادة الثقة للمراهق، قبل انطلاق الدوري البرازيلي في أبريل المقبل.

تجارب فينيسيوس جونيور ورودريجو دافع للاطمئنان

ريال مدريد أصبح لديه خبرة واسعة في التعاقد مع اللاعبين البرازيليين الشباب وتركهم مع أنديتهم قبل الانضمام إلى "سانتياجو برنابيو".

أبرز اللاعبين الذين حدث معهم ذلك هما الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعدما انضما من قادمين من فلامنجو وسانتوس على الترتيب، بصفقة بلغت 45 مليون يورو لكل منهما.

ريال مدريد تعاقد مع فينيسيوس جونيور في صيف 2017، على أن ينضم إلى الفريق في صيف 2018 عندما يصل عمره إلى 18 عامًا، تمامًا مثل إندريك.

فينيسيوس، وخلال موسمه الأخير في البرازيل، شارك في 17 مباراة فقط مع فلامنجو، سجل خلالها ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وهي أرقام أفضل من موسم 2017، عندما شارك في 32 مباراة، وسجل أربعة أهداف فقط بالإضافة إلى تمريرة حاسمة.

أما في صيف 2018، فتعاقد ريال مدريد مع رودريجو بنفس صيغة التعاقد مع فيني وإندريك، بأن ينضم اللاعب إلى النادي الملكي في صيف 2019 عندما يصبح عمره 18 عامًا.

عام رودريجو الأخير مع سانتوس، شهد مشاركته في 43 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، فيما لعب أربع مباريات في النصف الأول من عام 2019، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

بالتأكيد فإن أرقام رودريجو وفينيسيوس جونيور ليست أرقامًا مبهرة عندما كانا في البرازيل، وهو أمر بديهي بالنظر إلى أنهما كانا في مرحلة التطور والتعلم، والأمر نفسه هنا ينطبق على إندريك.

ماذا يحتاج إندريك؟

حسنًا، الأمر الأهم الآن بالنسبة إلى المراهق البرازيلي، هو أن يتحلى بالهدوء، ويترك كل الأحاديث السلبية التي تدور حول قلة تسجيله للأهداف.

إندريك عليه أن يعلم أن الضغوط الإعلامية عليه ستكون هائلة في الفترة الحالية والمقبلة، بالنظر إلى قيمة انتقاله الكبيرة إلى ريال مدريد.

وعليه أن يحاول التعامل معها بصورة أفضل، خاصة وأنه يحظى بدعم مدربه في بالميراس، والجميع في ريال مدريد.