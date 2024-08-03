استغلال الشعبية الجارفة في الولايات المتحدة

يخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة لقاء وديًا بنكهة الكلاسيكو، حين يقتحمان ملعب "ميتلايف" للقيام بعرض استثنائي أمام الجماهير الأمريكية.

هذه المقابلة على قوتها، لا تكمن فقط في كرة القدم، كلا الناديان يعلمان جيدًا ما سيكسبانه اقتصاديًا، لكن هناك شروط لهذا المكسب.

ويقدر ريال مدريد ربحا بنحو 10 ملايين يورو بمجرد انتهاء الجولة، ويعتمد هذا الرقم على عوامل كثيرة، إذ أن العقود التي توقعها الأندية مع المنظمين تتضمن بنودا معينة.

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هناك شروط رياضية على سبيل المثال، لها علاقة بمستوى اللاعبين الذين يشركهم النادي، فإذا لم يلعب فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام مثلًا وتم الاعتماد على نجوم أقل شهرة، فإن هذا يقلل الربح، هذا منصوص عليه في اللوائح مع ريال مدريد وفقًا لصحيفة "ريليفو".

لهذا على سبيل المثال رأينا لاعبين مثل أنطونيو روديجر ولوكا مودريتش يشاركون في شيكاغو ضد ميلان حتى لو خاضوا حصصًا تدريبية قليلة، ومن المرجح أن يحدث ذلك في الكلاسيكو الودي في حالتي البرازيليين رودريجو وإيدير ميليتاو.

برشلونة يتحرك وفق نفس المنهاج أيضًا، صحيفة "ريليفو" أيضًا تشير إلى أن المباراة التي ستقام في نيوجيرسي تمثل عوائدها 50٪ مما سيحصل عليه برشلونة في الجولة التحضيرية كلها، شريطة أن تكون تشكيلته مليئة بالنجوم على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد هم الأعلى جماهيرية بين كبار الأندية الأوروبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تستفيد تلك النوادي ماديًا ليس فقط من عوائد المباريات، بل من إنشاء محتوى إعلاني خلال فترة وجود البعثات الخاصة بهم، مع علاماتهم التجارية، لذا يمكننا رؤية فرق التسويق الخاصة بكل ناد داخل البعثة الخاصة به، إنه ليس موسمًا تحضيريًا، إنه موسم جني الأموال!.