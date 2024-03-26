معركة بسبب طفل .. نجم الإنتر السابق متهم بالاعتداء على عمدة ورجل شرطة في إسبانيا

تحرك قضائي من مدرب بورتو

دخل سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي، في نزاع قضائي مع عمدة إحدى مقاطعات مدينة هويلفا الإسبانية، بعد اتهامه بالاعتداء عليه وعلى أحد عناصر الشرطة أثناء مباراة ناشئين في بطولة أقيمت في إسبانيا.

ووفقًا لشبكة "ESPN" الإسبانية، فإن كونسيساو دخل في شجار مع مانويل باروسو عمدة كارتاريا، خلال إحدى مباريات بطولة للناشئين (تحت 9 سنوات) في مدينة هويلفا الساحلية بإسبانيا، وذلك بعدما تعرض ابنه للدفع من قبل العمدة لينتفض المدرب مدافعًا عنه ثم تقدم العمدة وعنصر من الشرطة الإسبانية بشكوى يتهمان فيها كونسيساو بالاعتداء عليهما بدنيًا.

وأصدر نادي بورتو، بيانًا أعلن فيه تقدم كونسيساو، جناح الإنتر ولاتسيو السابق، بدعوى تشهير أيضًا ضد العمدة لأنه أدلى بتصريحات منافية لما حصل في مقابلة مع إذاعة محلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد النادي المتوج بدوري أبطال أوروبا، مرتين من قبل، أن كونسيساو ذهب لسؤال الحكم عن الحادث، وقام باروسو بعد ذلك بدفع ابنه، مما أدى إلى تدخل المدرب لتفريق تلك المشاجرة.

وقال محامي كونسيساو: "ننفي بشكل قاطع اتهامات العمدة التي لا أساس لها من الصحة، كما سنرفع قضية تشهير ضد مانويل باروزو رئيس البلدية، لأنه أدلى بتصريحات كاذبة لوسائل إعلام".

ومن المرجح أن يتم التحقيق في الحادث بعد شكوى كونسيساو القانونية، بينما في هذه الأثناء، سيواجه بورتو نظيره إشتوريل في الدوري البرتغالي يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه فيتوريا دي جيمارايش في تاكا.