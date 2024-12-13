معركة صامتة بين إسبانيا والمغرب والبرتغال.. "كامب نو" الأقرب لاستضافة افتتاح ونهائي كأس العالم 2030

الملعب الأشهر على برشلونة وموعد آخر مع التاريخ

أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء أن إسبانيا والمغرب والبرتغال ستستضيف كأس العالم 2030، وقد بدأت البلدان الثلاثة معركة صامتة للتنافس على استضافة المباراة الأهم في البطولة، وهي المباراة النهائية.

سانتياجو برنابيو وكامب نو وملعب الحسن الثاني هي الملاعب المقترحة لكل من المباراة النهائية ومباراة الافتتاح لكأس العالم 2030، ويُنظر إلى برشلونة على أنها تمتلك ما يكفي من القوة لتكون مرشحة لاستضافة المباراتين، وفقًا لشبكة "ريليفو".

وقال ديفيد إسكودي، المستشار الرياضي لمجلس مدينة العاصمة الكتالونية في تصريحات أوردها المصدر ذاته: "نعلم أن لدينا أفضل ترشيح من بين كل الملاعب الموجودة. يمكننا أن نكون فخورين ومتفائلين، كامب نو هو أحد الملاعب التي سيتم النظر فيها للافتتاح والنهائي".

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وأضاف: "لدينا ملف ترشيح يشتمل على كامب نو وملعب كورنيا (مونتجويك) برشلونة مدينة لديها خبرة مثبتة في تنظيم الأحداث الكبرى وهي واحدة من، إن لم تكن أفضل، المقترحات التي لدى فيفا على الطاولة".

ستكون برشلونة واحدة من المدن الـ17 المضيفة. هناك تسع مدن في إسبانيا: لاكورونيا، برشلونة، بيلباو، لاس بالماس، مدريد، ملقة، سان سيباستيان، إشبيلية، سرقسطة، وست مدن في المغرب: أغادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش، الرباط وطنجة، واثنتان في البرتغال: لشبونة وبورتو.