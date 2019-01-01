معركة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على جوهرة ساو باولو

من سيفوز بتوقيع لاعب الوسط الموهوب في نهاية المطاف؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية وكذلك إسبانية، عن احتدام المنافسة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على الموهوب البرازيلي إيجور ليزيرو لاعب ساو باولو.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن النادي الباريسي والبرسا يتقاتلان، من أجل الظفر بتوقيع صاحب الـ21 عامًا، الذي تطور مستواه بشكل مذهل مع فريق في الآونة الأخيرة.

وكشف التقرير أن المسؤول البارز في لجنة التعاقدات داخل النادي الكتلوني، والإشارة إلى الفرنسي إريك أبيدال، قام بجس نبض النادي البرازيلي ووكيل أعمال اللاعب، أثناء زيارته الأخيرة لأرض السحرة.

كما أشار المصدر إلى أن المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمن آنتيرو هنريكي، كان أول من وجه بوصلته للشاب البرازيلي، إلا أن انفصاله عن "حديقة الأمراء" في فصل الصيف الماضي، وانشغال الإدارة بملف مستقبل نيمار جونيور، حال دون استكمال المفاوضات.

وأكد الموقع أن المدير الحالي للفريق الباريسي ليوناردو، أعاد فتح الملف، لينضم لقائمة الطامعين في ليزيرو، التي تضم أندية أخرى غير برشلونة، من نوعية يوفنتوس، روما، ميلان وآخرون.

وفي ختام التقرير، أوضح التقرير أن الشاب البرازيلي لديه جواز سفر إيطالي، ما قد يساعده على زيادة خياراته قبل استقراره على وجهته المحتملة في القارة العجوز، في إشارة واضحة إلى إمكانية دخول الأندية الإنجليزي أو الألمانية على الخط.

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

واقترن اسم ليزيرو للمرة الأولى ببرشلونة، عندما زار المدينة في وقت سابق، وقضى بضع ساعات في منزل مواطنه مالكوم قبل رحيله عن النادي الصيف الماضي.