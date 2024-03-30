"معاييركم مزدوجة" .. متهم بالاعتداء الجنسي يستخدم اسم والدة مبابي للدفاع عن نفسه!

اتهامات بالعمل بشكل غير قانوني في باريس

وسط كل التكهنات حول مفاوضاتها مع ريال مدريد لنقل ابنها إلى النادي الإسباني، يبدو أن فايزة العماري وقعت في ورطة لم تكن بالحسبان.

القصة تعود إلى إدانة سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه السابق بالاعتداء الجنسي، مع خضوعه للمحاكمة بتهمة غسل الأموال والتواطؤ في الممارسة غير القانونية لمهنة الوكيل.

موقع "فوت ميركاتو" قال إن شعبان يُحاكم حاليًا مع ثلاثة رجال بتهمة الممارسة غير القانونية لوظيفة الوكيل، بعد اكتشاف عملهم مع عملاء مزيفين لدعمهم لدى منظمة "SCO"لإجراء تحويلات دون الحصول على الشهادات المعترف بها من قبل الاتحاد الفرنسي.

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وأشار الموقع إلى أن الرئيس الذي ترك ملكية أنجيه لابنه رومان يرى أن هذه العقوبة غير عادله، وقام محاميه برنار بنيايم باستخدام اسم والدة مبابي في القضية.

وأشار المحامي إلى ازدواجية المعايير في كرة القدم الفرنسية فيما يتعلق بالممارسة القانونية لمهنة الوكيل، واتهم بشكل خاص فايزة العماري بممارسة وظيفة الوكيل الرياضي في باريس سان جيرمان بشكل غير قانوني.

وفي سياق متصل طلبت النيابة العامة إصدار حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ ضد شعبان، والذي تم الحكم عليه كذلك بالسجن لمدة عامين في تهمة الاعتداء الجنسي.