معاناة عائلية واشتراك إجباري .. كابوس جديد في برشلونة بسبب الملعب المؤقت!

هدى عزيز
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برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

لاعبي برشلونة يواجهون مشكلة بسبب تغيير مقر النادي.

جاء تغيير مقر نادي برشلونة من الكامب نو إلى ملعب مونتجويك بعواقب على جميع المستويات، وأهمهم لاعبوا الفريق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن لاعبوا برشلونة عليهم ترك سياراتهم الخاصة في مقر التدريب، ثم التوجه إلى ملعب مونتجويك بحافلة الفريق، وهو ما يُعد أمرًا صعبًا على عائلاتهم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن كل اللاعبين عليهم دفع اشتراك VIP، مثل أي مشجع آخر، للحصول على مقعد ومكان لوقوف سياراتهم.

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وأوضحت الصحيفة أن العديد من عائلات لاعبي برشلونة شوهدوا بعد مباراة البرسا وقادش الأحد الماضي في الدوري الإسباني، في انتظار العودة إلى المنزل معًا، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء اللاعبين من الاستحمام أو الخضوع للعلاج أو الوفاء بالتزاماتهم الإعلامية قبل العودة إلى مقر النادي بالحافلة.

المباراة التالية

الجدير بالذكر أن كتيبة تشافي هيرنانديز خاضت مباراتين في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سقطت في فخ التعادل السلبي أمام خيتافي بينما حققت الفوز أمام قادش.

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