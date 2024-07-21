معاذ فقيهي يوقع رسميًا على عقود الاتحاد بـ"النظارة" .. ويكشف عن رقمه!

تعرف على رقم قميص فقيهي مع الاتحاد..

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع معاذ فقيهي، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الهلال، والعائد من فترة إعارة في صفوف التعاون، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وكان معاذ فقيهي قد وصل إلى معسكر بعثة الاتحاد في مدينة أليكانتي الإسبانية، بالأمس (السبت)، من أجل توقيع العقود وإجراء الكشف الطبي، والتقاط الصور الرسمية للتعاقد.

وحسم الاتحاد صفقة معاذ فقيهي بعقد لمدة 4 مواسم، حتى يونيو 2028، لينضم إلى كتيبة النمور، ويصبح الصفقة الرسمية السادسة للفريق، حيث بدأ العميد موسم الميركاتو، بشراء عقد الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي من الاتفاق، وتمديد إعارة حامد الغامدي، فضلًا عن شراء عقد الحارس الشاب حامد الشنقيطي من الشباب، بعقد لمدة 5 مواسم.

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وتعاقد الاتحاد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق الكروي الأول، كما حسم أولى صفقة أجنبية في صيف 2024-2025، بضم لاعب وسط روما الإيطالي، الجزائري حسام عوار، لمدة 4 مواسم، قبل أن يكشف عن صفقته السادسة، بضم معاذ فقيهي بشكل رسمي، والذي سيرتدي الرقم 42 مع النمور.

وتمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بين الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا واللاعب، حيث أشاد دومينجوس بفقيهي الذي أظهر حبًا للنادي ورغبة صادقة في الانضمام إلى صفوف، كما يتوافق مع الرؤية الرياضية للنادي في استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح، فيما أعرب معاذ عن سعادته بتمثيل النادي الذي أحبه منذ صغره وتمنى أن يلعب في صفوفه لإسعاد جماهيره الكبيرة.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عن قيمة صفقة انتقال معاذ فقيهي إلى صفوف الاتحاد، والتي بلغت 10 ملايين ريال دخلت خزينة الهلال.