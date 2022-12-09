معادلة أرقام قياسية وأداء مذهل .. ماذا قدم ميسي أمام هولندا؟

بأقدام أكثر من رائعة، قائد راقصي التانجو يواصل حُلمه ويقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم.

واصل ليونيل ميسي الإبهار في كأس العالم 2022 بقطر، حيث قاد بلاده الأرجنتين للتأهل إلى الدور نصف النهائي ليضرب موعدًا ناريًا مع كرواتيا.

ميسي ساهم في انتصار الأرجنتين على هولندا في مواجهة ربع النهائي، في اللقاء الذي حسمته ركلات الترجيح بنتيجة (4/3)، بعد أن انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لكن على الرغم من صعود الأرجنتين بركلات الترجيح، إلا أن هذا لا يمحي المستوى الكبير الذي ظهر به ميسي في اللقاء، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، كما سجل ركلة الترجيح الأولى للأرجنتين ممهدًا الطريق لزملائه لعبور عقبة الطواحين.

فيما يلي نستعرض أرقام ميسي الرائعة في مباراة هولندا:

شهد اللقاء حصول ميسي على 65 خطأ في مباريات كأس العالم، وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا" وهذا هو ثاني أكبر عدد من الأخطاء التي حصل عليها أي لاعب في البطولة، على الرغم من أن الرقم القياسي الذي سجله دييجو مارادونا بحصوله على 152 خطأ.

كما صنع ليونيل ميسي خمسة أهداف في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وهذا هو أكثر ما تم تسجيله في جولات خروج المغلوب متجاوزًا أربعة تمريرات حاسمة لنجم الكرة البرايلية بيليه.

النجم البالغ من العمر 35 عامًا عادل رقم جابرييل باتيستوتا بأكثر من سجل بقميص الأرجنتين في كأس العالم برصيد 10 أهداف، كما أصبح ثاني أرجنتيني يسجل أربع أهداف في نسختين مختلفتين بعد باتيستوتا نفسه، كما صار أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ خلال 17 مباراة معادلًا رقم رافاييل ماركيز قائد المكسيك.