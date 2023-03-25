مظهر غريب وبطولة رمضانية .. عبدالفتاح عسيري يُثير الجدل

أحمد رفعت
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Asiri Al-NassrGetty
دوري روشن السعوديالنصرعبد الفتاح عسيري

لاعب النصر يتسبب في صدمة جماهيره!

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أثار عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب فريق نادي النصر الجدل، بعد آخر ظهور له، وذلك بعدما غاب لمدة طويلة عن الظهور في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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وأصبح عسيري على أعتاب الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل اهتمام عدد من الأندية من أجل ضمه، أبرزها التعاون والأهلي.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة عسيري في إحدى البطولات الرمضانية لهواة كرة القدم في مدينة جدة، وذلك من أجل المشاركة فيها.

وظهر عسيري بوزن زائد وهو يلعب كرة القدم في البطولة الرمضانية لهواة كرة القدم، حيث تفاعل عدد من جماهير النصر والأندية الأخرى مع صورة اللاعب.

وتسبب مظهر عسيري في صدمة جماهير النصر، التي عبرت عن غضبها لما وصل له من زيادة في الوزن، وهو مازال يبلغ من العمر 29 عامًا.

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